Coronavirus, mascherine obbligatorie sui mezzi pubblici in tutto il Veneto

Di redazione Blogo.it lunedì 6 aprile 2020

Il Veneto segue l'esempio della Lombardia e rende obbligatorio l'uso delle mascherine, anche se limitatamente ai mezzi pubblici in tutta la Regione.

Il Veneto segue, in parte, l'esempio della Lombardia sull'obbligo di indossare le mascherine o, più in generale, di coprirsi naso e bocca con ciò che si ha a disposizione quando si esce di casa. L'ordinanza firmata oggi dal governatore del Veneto Luca Zaia, però, si limita ai mezzi pubblici dell'intera Regione.

L'ordinanza, firmata oggi, recita:

È fatto obbligo a tutti i passeggeri e personale di bordo di indossare mascherine e guanti, verificando la copertura di naso e bocca. [...] Dovranno essere adottate idonee misure per evitare gli assembramenti, agevolando la disposizione dei viaggiatori in modo uniforme su tutto il veicolo e adottando ogni precauzione nella fase di saluta e discesa degli stessi.

Questo vale sia per il trasporto pubblico locale su ferro che per quello su acqua e gomma, ma anche per il trasporto pubblico non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici.

Le disposizioni, al momento, devono considerarsi valide fino al 13 aprile 2020, salvo eventuali proroghe che saranno disposte successivamente con nuove ordinanze.