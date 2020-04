Sileri: "Servirà accuratezza nei contatti nella fase di riapertura"

Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri è intervenuto questa mattina a "Circo Massimo", trasmissione radiofonica di Radio Capital con Massimo Giannini. L'esponente del M5S ci ha tenuto a precisare che la normalità tornerà soltanto quando ci sarà il vaccino per il covid-19 e ha spiegato:

"Lo tsunami che ha colpito il Nord Italia si sta lentamente ritirando. E il blocco ha impedito che si diffondesse al sud. Cala la pressione sul Sistema sanitario nazionale. In una situazione nuova, in cui ci si confronta con un nemico invisibile, sarà necessario fare una revisione di tutto ciò che è accaduto per scoprire responsabilità e per costruire un modello che possa funzionare in futuro"