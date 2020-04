Coronavirus, Guido Bertolaso è stato dimesso dall'ospedale

L'ex capo della Protezione Civile Guido Bertolaso è stato dimesso dal San Raffaele di Milano, dove si trovava ricoverato a causa del coronavirus COVID-19.

L'ex capo della Protezione Civile Guido Bertolaso, ora consulente del governatore lombardo Attilio Fontana per il progetto del nuovo ospedale in Fiera, è stato dimesso dal San Raffaele di Milano, dove era stato ricoverato lo scorso 24 marzo a seguito del peggiorare dei sintomi legati al coronavirus COVID-19.

La buona notizia è stata anticipata a Quarta Repubblica su Rete 4 proprio da Attilio Fontana, ma oggi è stato lo stesso Bertolaso a confermarlo via Facebook:

Oggi sono stato dimesso dal San Raffaele. Ringrazio tutti i medici e gli infermieri, orgoglio del nostro Paese. Uomini e donne che combattono in prima linea contro il Covid-19 pagando troppo spesso in prima persona con contaminazione e a volte purtroppo anche con la vita. Grazie per tutti i numerosi messaggi di affetto che mi avete inviato in questi giorni. Ora forza, c'è ancora tanto da fare. L'Italia ha bisogno dell'aiuto di tutti.