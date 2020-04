Coronavirus, PD: nel decreto di aprile anche reddito di emergenza

Di Redazione Blogo.it martedì 7 aprile 2020

Con una nota ufficiale, il responsabile Economia del PD, Emanuele Felice, anticipa i provvedimenti del governo a sostegno di famiglie e autonomi

Il Partito Democratico, con una nota ufficiale del responsabile Economia, Emanuele Felice, annuncia le misure che conterrà il nuovo decreto del governo per il mese di aprile. Dopo i primi provvedimenti diramati a marzo a sostegno di famiglie, lavoratori, aziende in difficoltà, l’esecutivo farà uno sforzo ancora più importante. Giuseppe Conte e la sua squadra, assieme ai partiti di maggioranza, hanno già una bozza una bozza del decreto che "amplierà, prolungherà e rafforzerà le misure di protezione per i lavoratori e i cittadini varate a marzo; le prolungherà, fino all'estate, dalla Cassa integrazione per tutti i dipendenti, al contributo per gli autonomi, al reddito universale di emergenza", fanno sapere dal PD.

Tra coloro che stanno soffrendo maggiormente per la crisi dovuta all’emergenza coronavirus, ci sono le partite Iva. Proprio per questi lavoratori autonomi, continua la nota del PD, ci sarà "un contributo più sostanzioso e graduato in base alla condizione economica e familiare".