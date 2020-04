Virus: "Boris Johnson resta sotto stretta osservazione"

Di Redazione Blogo.it mercoledì 8 aprile 2020

Condizioni stabili per il primo ministro

Dopo aver passato la seconda notte in terapia intensiva, il primo ministro britannico Boris Johnson resta sotto "stretta osservazione" e in "condizioni stabili" secondo quanto detto dal sottosegretario del ministero della Sanità britannico Edward Argar a SkyNews: "So che è in condizioni stabili, è a suo agio e di buon umore. In passato ha avuto bisogno dell'ossigeno, ma non è sottoposto a ventilazione".

Johnson, 55 anni, è ricoverato al St. Thomas Hospital di Londra da domenica sera per i persistenti sintomi da Covid-19 dopo essere risultato positivo al tampone, con notizia diffusa il 27 marzo. Intanto nel paese crescono i timori oltre che per la salute del premier anche per il vuoto di potere creatosi a Downing Street in un momento così delicato.

Di fatto a fare le veci del primo ministro è Dominic Raab, titolare degli Esteri, già ministro ai tempi di Theresa May, inviato ai tavoli Brexit a Bruxelles al posto del dimissionario David Davis.