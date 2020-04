Presidenziali USA 2020: Sanders si ritira, via libera a Joe Biden per sfidare Trump

Di redazione Blogo.it mercoledì 8 aprile 2020

"La lotta per la giustizia continua. Insieme batteremo Donald Trump".

Per la seconda volta Bernie Sanders si ritira dalla campagna per le primarie democratiche in vista delle elezioni presidenziali. Quattro anno fa lo fece a favore di Hillary Clinton, questa volta è a Joe Biden che lascia il campo libero. Sarà dunque l'ex vice di Barack Obama a sfidare Donald Trump alle elezioni di novembre 2020.

Sanders oggi ha comunicato la sospensione della sua campagna, ma ha detto, in una diretta sui social:

"Mentre la campagna finisce, la lotta per la giustizia continua. Di fronte a questa crisi che stringe il Paese, esacerbata da un presidente che non vuole o è incapace di agire, non posso in buona coscienza continuare una campagna elettorale che non posso vincere. Vorrei potervi dare notizie migliori, ma sapete la verità per quanto stiamo vincendo la battaglia ideologica, non abbiamo un cammino verso la vittoria"

Sanders si è poi congratulato con Joe Biden per la vittoria nelle primarie democratiche e lo ha definito "una persona molto onesta", poi ha promesso di lavorare con lui per sconfiggere Donald Trump e per "far avanzare l'agenda progressista".

Nonostante la sospensione della campagna elettorale, il nome di Sanders resterà sulle schede delle primarie, in questo modo potrà continuare ad accumulare delegati e ha spiegato:

"Mentre Joe Biden sarà il candidato, noi dobbiamo continuare a lavorare per assemblare il maggior numero di delegati alla convention dove potremo avere influenza sul programma del partito e su altre funzioni. Andiamo avanti insieme la lotta continua"

Joe Biden ha subito espresso la sua gratitudine a Sanders:

"Hai messo l'interesse della nazione, e la necessità di sconfiggere Donald Trump, davanti a tutto. E di questo Jill ed io te ne siamo grati. Voglio che tu sappia che voglio dialogare con te, mi sentirai presto. Non ha semplicemente portato avanti una campagna elettorale, ma creato un movimento che oggi è potente come ieri e questa è una cosa buona per il futuro nostro e della nostra nazione"

Biden si è rivolto ai sostenitori di Sanders e ha detto:

"Vi vedo, vi ascolto e capisco l'urgenza di quello che dobbiamo fare per il nostro Paese, spero che vi uniate a noi, siete più che benvenuti siete necessari"

Anche Donald Trump ha commentato l'uscita di scena di Joe Biden e su Twitter ha detto: