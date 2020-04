Ministro Boccia replica a Confindustria: "Prima la salute degli italiani"

Il ministro degli Affari Regionali e le Autonomie Francesco Boccia oggi ha accompagnato, insieme con Angelo Borrelli, il personale sanitario inviato dal Dipartimento di Protezione Civile per aiutare gli Spedali Civilid di Brescia, una zona tra le più colpite dal coronavirus. Arrivando all'aeroporto militare di Linate, il ministro ha risposto a quanto detto ieri da Confindustria, soprattutto in relazione alle industrie del Nord, e ha replicato.

"Resta prioritario mettere in sicurezza la salute degli italiani, mai come in questo momento dobbiamo essere convinti che abbiamo fatto tutti insieme uno sforzo straordinario. I numeri, come il presidente Fontana sa, iniziano a farci vedere piccole luci ma non dobbiamo sprecarle"