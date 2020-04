Coronavirus, accordo all’Eurogruppo. Ministro Gualtieri: "Ci batteremo"

Di Redazione Blogo.it giovedì 9 aprile 2020

"Messi sul tavolo i bond europei, tolte dal tavolo le condizionalità del Mes" è il tweet del ministro dell’Economia Gualtieri

È stato raggiunto un accordo all'Eurogruppo di stasera, tenutosi in videoconferenza, sulle misure da adottare a livello di Unione per fronteggiare le conseguenze economiche della pandemia di Covid-19, spiegano fonti diplomatiche Ue.

"Messi sul tavolo i bond europei, tolte dal tavolo le condizionalità del Mes. Consegniamo al Consiglio europeo una proposta ambiziosa. Ci batteremo per realizzarla" ha scritto il ministro dell’Economia italiano Roberto Gualtieri in un tweet.

In giornata la cancelliera tedesca Angela Merkel, in conferenza stampa a Berlino, aveva manifestato tutta la sua contrarietà ai cosiddetti coronabond.

"Un pacchetto di dimensioni senza precedenti per sostenere sistema sanitario, cassa integrazione, liquidità alle imprese e Fondo per un piano di rinascita. L'Europa è solidarietà" ha spiegato il commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni in riferimento alle decisioni dell’Eurogruppo.

Il ministro dell'Economia francese Bruno Le Maire la vede così: "Un accordo eccellente sulla risposta economica al coronavirus: 500 miliardi di euro disponibili subito" più "un fondo per la ripresa a venire. L'Europa decide e si dimostra all'altezza della gravità della crisi".

"L’unico requisito per accedere alla linea di credito del Mes è che gli Stati si impegnino a usarla per sostenere il finanziamento di spese sanitarie dirette o indirette, cura e costi della prevenzione collegata a Covid-19. La linea di credito sarà disponibile fino alla fine dell'emergenza. Dopo, gli Stati restano impegnati a rafforzare i fondamentali economici, coerentemente con il quadro di sorveglianza fiscale europeo, inclusa la flessibilità" c’è scritto nelle conclusioni dell’Eurogruppo.