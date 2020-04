Meloni dopo l'attacco di Conte: "Una vergogna approfittare dei media per dire menzogne"

Di redazione Blogo.it venerdì 10 aprile 2020

Giorgia Meloni tuona contro il premier Giuseppe Conte dopo l'attacco frontale in conferenza stampa: "Una vergogna approfittare dei media per dire menzogne".

La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni aveva trascorso la giornata del 10 aprile 2020 a tuonare contro il governo e il presunto Sì alla proposta di accordo dell'Eurogruppo con tanto di video pubblicato su Facebook senza assicurarsi di star dicendo la verità al grido di "Governo umiliato all'Eurogruppo dice sì al MES!".

Chiamata in causa direttamente dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante la conferenza stampa odierna per aver diffuso quelle menzogne e messo a repentaglio la difficile trattativa in Europa - "Questo governo non lavora con il favore delle tenebre, l'Eurogruppo non ha firmato nulla e non ha istituito nessun obbligo. [...] l'Italia non ha firmato nessuna attivazione del Mes, non ha bisogno del Mes, uno strumento totalmente inadeguato e inadatto all'emergenza" - Meloni ha subito gridato al regime totalitario, seguendo le orme del leader dell'opposizione Matteo Salvini, che in tempo record si era lanciato su Twitter per rispondere direttamente all'attacco di Conte.

Meloni ha scelto Facebook per replicare:

Il premier Conte indice una conferenza stampa pochi minuti prima dell'edizione più vista dei tg per accusare l'opposizione di dire menzogne, senza possibilità di replica e senza contraddittorio. Credo non si sia mai vista una cosa del genere nella storia della democrazia, e la dice lunga sulla tracotanza di questo governo. Mi aspetto che la RAI mi dia possibilità di replica alla stessa ora, con lo stesso tempo e con la stessa visibilità. Il Presidente Mattarella non ha nulla da dire su questi metodi degni di un regime totalitario?

Per la leader di Fratelli d'Italia, che ha ricamato a lungo su fatti non veri e screditato l'operato del governo Conte in questo momento di assoluta emergenza, il premier avrebbe "approfittato dei media per dire menzogne", ma a conti fatti il Presidente del Consiglio ha detto la verità: non è stato firmato alcun accordo.