Coronavirus, ecco la task force per la Fase 2 guidata da Vittorio Colao

Di Redazione Blogo.it venerdì 10 aprile 2020

Il premier Conte ha annunciato l'istituzione di una task foce di esperti per guidare l'italia nella fase di convivenza col coronavirus COVID-19.

Subito dopo aver annunciato la proroga delle misure restrittive fino al 3 maggio 2020, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha confermato che i lavori per la cosiddetta fase 2, quella della convivenza col coronavirus COVID-19, sono già iniziati.

Il lavoro per la fase 2 è già partito. Non possiamo aspettare che il virus sparisca dal nostro territorio. Servirà un programma articolato e organico su due pilastri: un gruppo di lavoro di esperti e il protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il gruppo di lavoro degli esperti sarà guidato da Vittorio Colao, ex amministratore delegato di Vodafone e già presidente del comitato tecnico scientifico che sta consigliando l'esecutivo in questa delicata fase di emergenza. Nella task force ci saranno esperti, sociologici, psicologici, esperti del lavoro e manager che dialogheranno con il Comitato tecnico scientifico per studiare le migliori soluzioni per la lunga convivenza col COVID-19.

Quello della nuova task force è un compito molto complesso. Come riorganizzare l'Italia alla convivenza col coronavirus COVID-19 in attesa di un vaccino? È evidente che la normalità come l'abbiamo conosciuta finora tarderà a tornare. Ma come organizzare questo periodo caratterizzato da distanziamento sociale e mascherine? Come si potranno riprendere gli eventi sportivi con queste premesse? Cosa ne sarà di tutte quelle attività sociali che non possono fare a meno degli assembramenti? Come ci si organizzare per le sale cinematografiche, i concerti o i pub e le discoteche?

La fase 2 dovrebbe partire già il 4 maggio, quando le misure verranno allentate e si potrà tornare in circolazione. Alla nuova task force, che dovrà tenere conto anche degli esempio di altre realtà che hanno già disposto una prima riapertura, come la Cina, il compito di traghettare il Paese verso una convivenza col coronavirus il meno limitante possibile per i cittadini.

Questi i componenti della task force annunciati dal premier Conte in conferenza stampa: