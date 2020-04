"Comizio di Conte", opposizioni: convocare vigilanza Rai. Salvini chiama Mattarella: dal premier insulti e minacce

Di Redazione Blogo.it sabato 11 aprile 2020

Per le opposizioni Conte "ha trasformato la conferenza stampa sull'emergenza coronavirus in un comizio"

Dopo l’attacco alle opposizioni da parte del premier Giuseppe Conte, ieri sera nell’ultima conferenza stampa sull’emergenza coronavirus, i capigruppo di Centrodestra della commissione di Vigilanza Rai chiedono che l’organo si riunisca subito per discutere di quelle che vengono definite le "gravi dichiarazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha trasformato la conferenza stampa sull'emergenza coronavirus in vero e proprio comizio politico".

A chiederlo sono Giorgio Mulè per Forza Italia, Daniela Santanchè di Fratelli d’Italia e Paolo Tiramani della Lega. Il cui leader Matteo Salvini fa un passo in più chiamando il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per manifestare tutto il suo disappunto.

Fonti della Lega fanno sapere che: "Questa mattina il segretario della Lega Matteo Salvini ha chiamato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, una telefonata "che è stata soprattutto occasione per lo scambio degli auguri di Pasqua, Salvini ha ribadito al capo dello Stato l’impegno di tutte le donne e uomini della Lega, sindaci, governatori, parlamentari e amministratori di tutta Italia, a fare di tutto per salvare le vite dei cittadini oggi, e i loro posti di lavoro e risparmi domani".

Salvini ha però manifestato anche "rammarico e indignazione per un presidente del Consiglio che ha usato la diretta tv non per informare e rassicurare gli Italiani, ma per insultare le opposizioni (che sono netta maggioranza nel Paese) arrivando perfino a mentire, se non a minacciare".

La Lega parla di: "Roba da regime sudamericano. Dal governo noi e milioni di Italiani ci aspettiamo risposte, ascolto e soluzioni, non polemiche o insulti. Al capo dello Stato Salvini ha anche espresso grande preoccupazione per la situazione economica delle famiglie e delle imprese italiane, che dopo oltre un mese dalla chiusura non hanno ancora ricevuto un euro di aiuto dal governo e dall’Europa, ribadendo infine la contrarietà della Lega a qualsiasi utilizzo del MES sotto ogni forma".

Il presidente della Commissione di Vigilanza Rai Alberto Barachini ha fissato una riunione informale in videoconferenza dei componenti dell'Ufficio di presidenza per martedì prossimo chiarendo che il diritto di replica spetta ai leader dell’opposizione: "Nel frattempo ho inviato una lettera ai vertici del servizio pubblico chiedendo che sia garantito quanto prima un proporzionato diritto di replica ai leader dell'opposizione citati nelle dichiarazioni del premier".