Pompeo: "Militari Usa a supporto dell'Italia contro il coronavirus"

Di redazione Blogo.it sabato 11 aprile 2020

Il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, ha annunciato oggi il supporto dei militari USA all’Italia nella lotta contro il coronavirus

I militari USA presenti in Italia daranno una mano nella lotto contro il coronavirus. Lo ha annunciato il segretario di Stato americano, Mike Pompeo. Sul territorio italiano sono attualmente di stanza circa 300.000 militari Usa con le rispettive famiglie. Tra i compiti che avranno nell’emergenza COVID-19, i militari americani potranno "fornire servizi di telemedicina, facilitare il trasporto e il montaggio di ospedali da campo ed equipaggiamenti, curare pazienti no Covid-19 e fornire sostegno per il trasporto di rifornimenti, carburante e beni alimentari".

Pompeo ha parlato dopo che la Casa Bianca ha pubblicato il memorandum firmato dal presidente Donald Trump sugli aiuti da fornire all'Italia: "L'Italia - prosegue il segretario di Stato - è uno dei nostri più stretti alleati e amici ed è in prima linea nella lotta contro il Covid-19. Lodiamo la trasparenza italiana e gli sforzi eroici sostenuti per contenere il virus". Tra gli ultimi provvedimenti del presidente Donald Trump, c’è anche un pacchetto di aiuti all’Italia, che comprendono "sostegno ad organizzazioni internazionali e Ong, comprese organizzazioni religiose, molte delle quali già offrono aiuti essenziali alle comunità italiane".

E non è tutto, perché l’impegno americano nella lotta italiana contro il coronavirus non si esaurisce qui: i militari, aggiunge Pompeo, "forniranno anche sostegno tecnico alla risposta alla pandemia di Covid-19, a partire dall'esistente e produttiva partnership fra il ministero americano della Salute e la sanità italiana. Identificheremo le forniture militari in eccesso e incoraggeremo le donazioni del settore privato americano". "Questa assistenza cruciale - conclude il segretario di Stato a stelle e strisce - non solo aiuterà il popolo italiano, ma sosterrà anche il commercio globale e le linee di rifornimento. Ci troviamo in questa situazione tutti insieme e potremmo sconfiggere il Covid-19 solo attraverso la trasparenza, la cooperazione e il mutuo supporto".