Coronavirus, Viminale: 10 milioni di controlli in un mese tra persone attività

Di redazione Blogo.it domenica 12 aprile 2020

Il Ministero dell’Interno ha aggiornato i dati relativi a persone e attività controllate durante questa emergenza coronavirus

Il Viminale ha fornito i dati aggiornati di persone ed esercizi commerciali controllati durante questa emergenza coronavirus. Dall’11 marzo all’11 aprile 2020, le forze dell’ordine hanno controllato 6.762.858 persone e 2.771.115 attività, per un totale di circa 10 milioni di controlli. Durante il weekend di Pasqua, secondo quanto riferisce il Ministero dell’Interno, gli agenti di Polizia hanno inevitabilmente inasprito i controlli su ferrovie e arterie stradali per il rispetto delle misure di contenimento del COVID-19.

Nei primi due giorni pasquali, fanno sapere dal Viminale, sono state controllate in tutto 582.425 persone e 183.696 attività. Le persone sanzionate sono in tutto 23mila, 400 gli esercenti risultati fuorilegge. Solo nella giornata dell’11 aprile, i controllati sono stati 280.717, cui si aggiungono 89.931 attività commerciali. I cittadini sanzionati sono stati in tutto 12.514, con 104 persone denunciate per presentazione di falsa attestazione e 53 per violazione dell'obbligo di quarantena. Gli esercizi commerciali sanzionati sono 179, 35 quelli sottoposti a chiusura.