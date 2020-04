Naufragio tra Italia e Malta, Carola Rackete: "Vergognati Europa"

La capitana della Sea Watch: "Barca naufragata nella zona di soccorso maltese. L’Europa ha deciso di non fare niente"

"Vergognati, Europa" scrive Carola Rackete su Twitter. La capitana della Sea Watch denuncia così l’inerzia mostrata dalle istituzioni europee di fronte al naufragio di un barcone tra Malta e Libia che avrebbe causato molti morti. Il numero esatto non si conosce ancora.

"Una barca è naufragata nella zona di soccorso maltese. Le autorità europee conoscono la situazione da ieri ma hanno deciso di non fare niente. Vergogna" ha attaccato Carola.

There is a boat sinking in the Maltese rescue zone. One boat already sunk earlier today. EU authorities knew since yesterday and decided to do nothing.



This boat will sink as well, if no one comes to their rescue right now.



Shame on you, Europe. https://t.co/DOdqjHrEVJ