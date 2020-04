Sassoli: "Il Mes non c’è più, se ne parla solo in Italia, discussione inutile"

Di Redazione Blogo.it lunedì 13 aprile 2020

Il presidente del parlamento Ue: l’Eurogruppo ha sospeso il Mes, quei soldi sono disposizione di tutti per l'emergenza

Il presidente del Parlamento europeo David Sassoli considera surreale il dibattito in Italia sul Mes, il Meccanismo europeo di stabilità, contro cui la parte sovranista dell’opposizione, Lega e FdI, si scaglia un giorno sì e l’altro pure per attaccare Bruxelles e il governo Conte che si piega ai diktat Ue.

"L’Eurogruppo ha sospeso il Mes e ha detto: quei soldi devono essere messi a disposizione di tutti per l'emergenza sanitaria. Per cui stare a discutere sul Fondo salva Stati è inutile: è sospeso, non c'è più. È un dibattito solo italiano, in tutti i Paesi si è capito del cambiamento della natura di quel fondo" dice Sassoli ai microfoni Rai.

"Quando si dice l'Europa è sempre bene metterci il soggetto. Le istituzioni europee hanno preso iniziative molto rapidamente. Tutte le volte che la discussione ha coinvolto i governi nazionali il meccanismo si è inceppato. Siamo entrati nella crisi in una dimensione mista e invece dovremmo uscire con un forte rafforzamento dell'Europa e delle sue istituzioni" aggiunge il presidente dell’Eurocamera.

Al termine dell’Eurogruppo di venerdì Salvini e Meloni avevano parlato di "firma italiana" sul Mes, bollando Giuseppe Conte come "traditore" per aver attivato il Fondo salva Stati come volevano Germania e Olanda.

Il presidente del Consiglio aveva poi replicato ricordando tra l’altro che quando il Mes è stato istituito lui era distante anni luce dalla politica nazionale: "Il Mes esiste dal 2012, non è stato attivato la scorsa notte come falsamente è stato dichiarato da Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Falsità e menzogne ci fanno male, perché ci indeboliscono nella trattativa. Avevo fatto un appello alle opposizioni, ma quello che è successo stanotte rischia di indebolire non il premier Giuseppe Conte o il governo, ma l’intera Italia, perché è un negoziato difficilissimo".

Ma alle opposizioni questo non sembra interessare molto: fare propaganda politica a buon mercato è indubbiamente più facile.