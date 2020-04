De Micheli: "In Fase 2 orari flessibili per uffici pubblici e nuove tecnologie sui mezzi"

La ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli è stata intervistata su Rai Radio1 nel corso della trasmissione "Un giorno da pecora" e ha parlato dell'agognata Fase 2 nella lotta al coronavirus. La Fase 2 sarà quella della riapertura, ma non sarà assolutamente da intendere come un ritorno alla normalità, perché quello ci potrà essere solo quando sarà trovato il vaccino.

La ministra, quando le è stato chiesto se ci sarà un modo diverso di prendere i mezzi pubblici, ha risposto:

"Credo di sì: la fase 2 la stiamo ancora pensando e valuteremo anche in base ai dati sanitari. Ma dovremo immaginare una società dove non tutti vanno e tornano a lavorare allo stesso orario, a orari flessibili soprattutto negli uffici pubblici. E poi dobbiamo immaginare l'applicazione delle nuove tecnologie ad esempio per verificare il livello di riempimento di un bus per valutare le capienze massime"