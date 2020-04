Di Maio: "L'UE finora non ha mostrato sufficiente solidarietà"

Di redazione Blogo.it lunedì 13 aprile 2020

Il ministro degli Esteri ha scritto una lettera al Financial Times.

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha scritto una lettera al Financial Times rimarcando come, nell'affrontare la crisi innescata dal coronavirus, l'UE finora non sia stata capace di dimostrare sufficiente solidarietà e sottolineando dunque la profonda insoddisfazione dell'Italia per quanto ottenuto finora dall'Europa.

Infatti Di Maio ha scritto:

"In una delle peggiori crisi di sempre, dove nessuno ha colpe, colpiti da una pandemia globale, dobbiamo dirci la verità: l'Europa finora non ha saputo mostrare sufficiente solidarietà"

E ha spiegato: