Ministra Bellanova: "È ora di regolarizzare 600mila clandestini"

La ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova, attraverso le pagine de "Il Foglio" ha risposto alla domanda di Carlo Stagnaro e Luciano Capone sulla regolarizzazione di 600mila clandestini per far ripartire l'economia italiana. L'esponente di Italia Viva ha scritto:

"O siamo noi, la politica, chi governa, a farci carico fino in fondo delle contraddizioni che il reale ci impone sotto gli occhi, o se en farà carico qualcun altro: la criminalità. Le finite zone grigie che alimentano la lunga serie di malfunzionamenti in questo Paese nascono da qui. Alimentarle è gioco perverso a cui mettere fine. Ed è esattamente questo che una politica riformista ha il compito di fare"

Poi ha spiegato che la regolarizzazione dei clandestini è necessaria per rispondere a due urgenze, la prima:

"Prevenire l'emergenza umanitaria che può determinarsi negli insediamenti informali affollati di persone che in questo momento non lavorano o lo fanno nella più totale invisibilità, sono a rischio fame, abbandonati a se stessi e in balìa della minaccia da virus"

La seconda è:

"Fronteggiare l'urgenza, determinata dall'assenza di manodopera, che sta investendo in modo pesantissimo l'agricoltura del nostro Paese e che mette a repentaglio prodotti, lavoro, investimenti, cibo. Che rischia di mandare in enorme sofferenza le nostre aziende agricole e che nelle prossime settimane, quando saranno arrivati a maturazione molti raccolti, può determinare l'irreparabile"

L'avvocato Flaminia Leuti ha presentato la propria idea al governo Conte per risolvere il problema della carenza di lavoratori in agricoltura e dell'inflazione del contenzioso giudiziario e di procedimenti amministrativi relativi ai permessi di soggiorno.

La ministra poi ha aggiunto, a proposito di quest'ultimo punto:

"Mentre la filiera alimentare è impegnata con enormi sforzi a garantire cibo al Paese, non si può allo stesso tempo lasciare marcire i prodotti nei campi e fare i conti con l'emergenza alimentare che sta investendo parti sempre più ampie della popolazione. Se una contraddizione è possibile, tre sono insopportabili. La via maestra l'abbiamo tracciata e stiamo lavorando per metterla in atto: incrociare, in modo legale e trasparente, domanda e offerta di manodopera agricola. Vale per tutti, lavoratori italiani e stranieri"