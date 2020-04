Salvini: "Non vorrei fossimo gli ultimi a ripartire". E intanto pensa a un condono

Di Redazione Blogo.it martedì 14 aprile 2020

"Condono è una brutta parola in tempi di pace, ma in tempi di guerra penso che una soluzione di tutte le controversie vada trovata".

Matteo Salvini oggi è protagonista in tv con due diverse interviste rilasciate una a La7 e un'altra a TeleLombardia. Il leader della Lega, sulla riapertura delle attività in Italia, ha detto:

"Faremo di tutto per far riaprire in sicurezza chi può il prima possibile perché stare chiusi altre settimane e mesi porterà al disastro economico. Leggo tutti fermi a casa fino a maggio non è più sopportabile a lungo dal mio punto di vista"

Poi, ha citato i Paesi europei che hanno già riavviato le attività economiche, secondo lui a discapito di quelle italiane, ha aggiunto:

"Mentre l'Italia è in gran parte chiusa oggi, 14 aprile, l'Austria riapre i negozi, in Germania e Francia ci sono fabbriche aperte, la Polonia e la Turchia sono aperte quindi qualcuno sta approfittando del virus per fare concorrenza sleale alle nostre imprese"

E per quanto riguarda la parziale riapertura in Veneto, guidata dal suo amico Luca Zaia, Salvini ha detto:

"Se c'è la comunità scientifica che sostiene, perché no? Anche perché Veneto e Lombardia sono state le prime a chiudere, a imporre restrizioni e qua il tessuto produttivo sta soffrendo più che altrove giusto affrontare sta bestia di virus con tutta l'energia e l'intelligenza"

A La7 ha poi aggiunto:

"Noi abbiamo chiuso per primi, non vorrei che fossimo quelli che apriranno per ultimi"

E ha anche parlato della possibilità di un condono: