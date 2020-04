Coronavirus, record di sanzioni a Pasquetta in Italia: 6,5% senza giustificazione

Di redazione Blogo.it martedì 14 aprile 2020

Nel giorno di Pasquetta il 6,5% delle persone controllate in Italia era in giro senza un motivo valido. Ecco i dati diffusi dal Viminale.

Il Ministero dell'Interno ha diffuso i dati relativi ai controlli e alle sanzioni effettuati nel giorno di Pasquetta, lunedì 13 aprile 2020, in quella che, come ci si anticipava visto anche il bel tempo su gran parte del Paese, è stata la giornata che ha fatto segnare il record di sanzioni elevate a fronte di un numero minore di controlli effettuati dalle forze dell'ordine.

A fronte di 252.148 persone controllate in tutta Italia a Pasquetta, 16.545 sono state sanzionate perché sorprese in giro senza un motivo giustificato. 88 persone, invece, sono state denunciate per aver fornito falsa attestazione o false dichiarazioni ai pubblici ufficiali, mentre 29 persone sono state sorprese in violazione della quarantena che era stata imposta loro perché risultate positive al COVID-19.

Il Viminale sottolinea che si tratta del numero più alto di persone sanzionate dall'entrata in vigore delle misure restrittive, ma occorre anche notare che si tratta del 6,5% delle persone controllate a fronte di un 93,5% di persone che si stava muovendo nel pieno rispetto delle misure restrittive, quindi con giustificati motivi.

È bene però sottolineare che dall'inizio di aprile la percentuale di persone in violazione delle misure restrittive è cresciuta in modo costante. Il 1° aprile, secondo i dati del Viminale, le persone sanzionate erano state il 2,8% del totale delle persone controllate. Il giorno di Pasqua la percentuale è salita al 6,4% e il giorno successivo, Pasquetta, si è toccato quota 6,5%.

Di seguito la percentuale giorno per giorno per il mese di aprile 2020 con un semplice grafico che ne illustra l'andamento:



1 aprile 2020: 2,87%

2 aprile 2020: 3,10%

3 aprile 2020: 3,21%

4 aprile 2020: 4,05%

5 aprile 2020: 5,90%

6 aprile 2020: 3,81%

7 aprile 2020: 3,57%

8 aprile 2020: 3,55%

9 aprile 2020: 3,41%

10 aprile 2020: 3,46%

11 aprile 2020: 4,45%

12 aprile 2020: 6,44%

13 aprile 2020: 6,56%