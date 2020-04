Commissione Ue presenta road map: "Lockdown non può durare all'infinito"

Di redazione Blogo.it mercoledì 15 aprile 2020

La roadmap europea per una graduale rimozione delle misure di contenimento dell’epidemia di Covid-19

La commissione Ue ha presentato oggi la roadmap europea per una graduale rimozione delle misure di contenimento dell’epidemia di coronavirus Covid-19. "Anche se il ritorno alla normalità sarà molto lungo, è chiaro che le misure straordinarie di chiusura non possono durare all’infinito" si legge nelle linee guida presentate oggi dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen e dal presidente del Consiglio Europeo Charles Michel.

Per l'Ue occorre "una valutazione continua" delle misure di contenimento in vigore, per assicurarsi che siano "proporzionate" via via che "la nostra conoscenza del virus e della malattia si evolve". Quindi "è indispensabile pianificare la fase in cui gli Stati membri potranno far ripartire le attività economiche e sociali, minimizzando gli impatti sulla salute delle persone e senza sovraccaricare i sistemi sanitari. Questo richiede un approccio ben coordinato nell'Ue e tra gli Stati membri".

Naturalmente occorreranno alcune precondizioni: una valutazione epidemiologica che "indichi un significativo calo della diffusione del virus per un periodo sostenuto di tempo", una "capacità combinata del sistema sanitario" adatta ad affrontare un aumento dei positivi, "una riserva di letti di terapia intensiva" non solo per i casi di Covid-19, "ma anche per altri pazienti" e un grado "sufficiente di sorveglianza" a livello epidemiologico, quindi la capacità di "effettuare test su vasta scala".

Al posto di divieti e restrizioni fin qui assolute saranno man mano decise misure mirate. Gli assembramenti saranno permessi gradualmente, mentre per gli anziani e i malati cronici le restrizioni saranno prorogate. Le linee guida della commissione Ue precisano anche che le mascherine servono ma non possono rimpiazzare il distanziamento sociale e che serve un'app europea contro il contagio con un uso su base volontaria e dati raccolti in forma aggregata e anonima, a tutela della privacy.