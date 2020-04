Salvini: "Zaia futuro Premier? È una risorsa per tutto il Paese"

Di redazione Blogo.it giovedì 16 aprile 2020

Il leader della Lega Matteo Salvini elogia il governatore del Veneto Luca Zaia e non esclude la sua candidatura a futuro Presidente del Consiglio.

Il leader della Lega Matteo Salvini sogna ormai da tempo il posto di Presidente del Consiglio, possibilmente con pieni poteri, ma c'è qualcuno all'interno della Lega che, nel bene o nel male, sta facendo molto parlare di sé per qualcosa di più concreto delle dirette Facebook o gli attacchi al governo e alla maggioranza: il governatore del Veneto Luca Zaia.

Salvini, intervenuto a Prima Serata su TVA Vicenza, ha elogiato il lavoro fatto da Zaia e, a domanda diretta sul futuro del governatore del Veneto, ha così replicato:

Zaia potrebbe essere un buon presidente del Consiglio dopo questa emergenza? Zaia potrebbe fare benissimo tante cose, è uno dei migliori che abbiamo nella Lega. Ma è una risorsa in futuro per tutto il Paese.

Prima delle elezioni generali in Italia, al momento previste per il 2023 alla naturale scadenza dell'esecutivo attuale, il Veneto sarà chiamato a rinnovare la giunta regionale e il Presidente di Regione. Zaia è già al suo secondo mandato in Veneto e, secondo Salvini, riuscirà senza particolari problemi ad ottenere la riconferma:

Per quanto riguarda Luca Zaia in Veneto, si può votare a luglio, a ferragosto, a metà ottobre e, senza essere veggenti, è facile prevedere che ci sarà un'ampia riconferma per lui e la sua squadra.

Zaia è stato tra i governatori che in queste settimane ha più alzato la voce, contraddicendosi anche a pochi giorni di distanza. Tra le accuse di razzismo nei confronti della comunità cinese e della Cina in generale, Zaia si era opposto in un primo momento alla chiusura del Veneto, poi era tornato sui propri passi lamentando la troppa superficialità delle misure restrittive, poi aveva tuonato contro la decisione di dichiarare zona rossa parte del Veneto. Ora che i dati sono un po' più positivi, però, invoca una riapertura anticipata di alcuni settori.