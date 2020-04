COVID-19, Sileri: "Il vaccino dovrà essere obbligatorio"

Di redazione Blogo.it giovedì 16 aprile 2020

Il viceministro alla Salute Sileri è convinto che il vaccino per il COVID-19, quando verrà messo a punto, dovrà essere obbligatorio per tutti.

La lunga convivenza col coronavirus COVID-19 che ci aspetta potrà essere interrotta solo quando verrà messa a punto un vaccino efficace, ma i tempi sono ancora molto lunghi. È impossibile fare previsioni, ma l'Organizzazione Mondiale della Sanità ipotizza buone notizie su quel fronte già per i primi mesi del 2021 e c'è già chi inizia a parlare delle decisioni che dovranno essere prese quando un vaccino sarà disponibile.

Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, intervenuto a Radio Cusano Tv Italia, non ha dubbi: il vaccino dovrà essere obbligatorio.

Sconfiggeremo questo virus. Visti i danni che ha creato il virus, non ho dubbi sul fatto che un vaccino del genere debba essere obbligatorio. Una volta che saranno garantite efficacia e sicurezza del vaccino, dovremmo avere una copertura tale per non far più contagiare nessuno.

Sileri ha anche ribadito un'ipotesi che sembra ormai chiara a tutti: non appena ci saranno le prime riaperture per i cittadini in Italia, indossare la mascherina all'aperto sarà fondamentale: