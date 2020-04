COVID-19, Von der Leyen: "La UE deve scusarsi con l'Italia" - VIDEO

Di Redazione Blogo.it giovedì 16 aprile 2020

La presidente della Commissione Europea ammette che molti Paesi UE hanno abbandonato l'Italia nel momento in cui aveva più bisogno di supporto.





La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ammette che molti Paesi UE hanno abbandonato l'Italia nel momento in cui aveva più bisogno di supporto nella prima fase dell'epidemia di COVID-19. E lo fa rivolgersi dall'aula del Parlamento Europeo, nel modo più plateale e importante possibile.

È vero che nessuno era davvero pronto per questo. È vero che molti non erano lì quando l'Italia aveva bisogno. Per questo è giusto che l'Europa offra le sue più sentite scuse all'Italia.

Rivolgersi agli europarlamentari a Bruxelles, Von der Leyen ha ribadito la necessità di un piano Marshall per la ripresa dell'Europa da attivare il prima possibile con la collaborazione di tutti i Paesi UE, anche quelli meno colpiti dall'epidemia di COVID-19 e che per questo motivo fanno resistenza di fronte ad aiuti più corposi.

L'UE, ha ribadito Von der Leyen, "fornirà 100 miliardi di euro per aiutare i governi a colmare la differenza se il datore di lavoro ha ridotto l'orario di lavoro o se il lavoratore autonomo ha bisogno di aiuto".

La bellezza del programma Sure è duplice: prima di tutto aiuterà a chi ha bisogno a pagare l'affitto, le bollette e il cibo, tenendo altre imprese in vita nel frattempo. Secondo, è per definizione un atto di solidarietà europea. Gli Stati membri che possono farlo forniranno garanzie, in modo che gli altri Paesi possano supportare chi è stato colpito più duramente.

Poi un rinnovato, e mai così necessario, appello all'unità a livello europeo: