Di Battista: "Mi auguro Mes esca dal tavolo, credo a Conte ma..."

Di redazione Blogo.it giovedì 16 aprile 2020

Alessandro Di Battista, ex deputato del Movimento 5 Stelle, intervistato da Diritto e Rovescio: "Quando il Presidente del Consiglio dice che non attiverà il Mes ci credo, ma..."

Alessandro Di Battista, ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, ha rilasciato un’intervista alla trasmissione "Dritto e Rovescio", che sarà trasmessa integralmente questa sera su Rete 4. Defilatosi dalla vita politica attiva del Paese, Di Battista si sofferma su quanto avvenuto qualche giorno fa durante l’Eurogruppo: "Il Mes mi auguro che esca fuori dal tavolo", dichiara l’ex deputato. Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ritiene di aver ottenuto ottime condizioni dall’UE in vista del Consiglio Europeo che dovrà ratificare gli accordi.

Di Battista: "Conte ha fatto bene a rispondere a Salvini e Meloni"

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha ribadito il suo no al Mes, anche se si dice che il Meccanismo europeo di stabilità sarà attivato senza condizionalità. "Quando il Presidente del Consiglio, che per me ha fatto benissimo a rispondere a Salvini e Meloni, dice: "L'Italia non attiverà il Mes", io ci credo- aggiunge Alessandro Di Battista - Il problema però, non è ora, il problema è tra un anno e mezzo".