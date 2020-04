Le Sardine: Lombardia inadeguata nell’emergenza, intervenga il governo

Di Redazione Blogo.it venerdì 17 aprile 2020

Nella lettera al premier, le Sardine chiedono un intervento diretto di Palazzo Chigi nella gestione dell’epidemia in Lombardia

Le Sardine tornano a scrivere al premier Giuseppe Conte, questa volta per prendere posizione contro la gestione dell’emergenza coronavirus in Lombardia, una gestione considerata inefficace anche dallo scrittore Roberto Saviano che parla di fallimento di un sistema sanitario ritenuto il migliore d’Italia.

Nella lettera al premier, il Movimento delle Sardine, chiede un intervento diretto di Palazzo Chigi nella gestione dell’epidemia nella regione locomotiva d’Italia.

Scrivono le Sardine: "La regione Lombardia è inadeguata a gestire questa emergenza. Per i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari e del volontariato che affrontano quotidianamente questa emergenza, per loro e per le cittadine e i cittadini tutti della regione Lombardia, per coloro che hanno visto portarsi via un amico o un’amica o un familiare, da questa epidemia".

Anche le Sardine parlano di un modello rivelatosi sopravvalutato: "Il modello Lombardo, quello che il fumo della propaganda ha venduto come esempio di eccellenza, quello che in questi anni ha basato la sanità sul concetto di business ha palesato le sue carenze, le sue fragilità e ha fallito".

Tra gli errori segnalati: "Le persone positive al Covid 19 sono entrate in contatto con gli anziani delle Rsa, così le mascherine rese obbligatorie da un’ordinanza della giunta Fontana, non erano più reperibili per chi affrontava questa guerra silenziosa in prima linea".

Le Sardine sono certe "di non creare scalpore" nell'affermare "che la gestione politica dell’emergenza posta in essere dalla Regione Lombardia si sia rivelata gravemente inadeguata. Non ravvediamo i margini minimi di sicurezza per una piena riapertura, come ha proposto la stessa Giunta Fontana in queste ore" salvo poi fare marcia indietro.

Il movimento chiede perciò "al governo di ricondurre a sé alcune competenze come la sanità e la gestione emergenziale in Regione Lombardia".