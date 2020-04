Cura Italia: presentati 788 emendamenti

Di Redazione Blogo.it venerdì 17 aprile 2020

Sono in tutto 788 gli emendamenti presentati in commissione Bilancio alla Camera, il decreto Cura Italia in aula mercoledì prossimo

In commissione Bilancio alla Camera dei Deputati sono stati presentati 788 emendamenti al decreto Cura Italia. La maggior parte derivano dai partiti dell’opposizione che ne hanno presentati 267 con Forza Italia e 168 con Fratelli d’Italia, mentre la Lega si è limitata a 46 emendamenti. Tra i partiti di maggioranza è il PD ad aver presentato il maggior numero di emendamenti, ovvero 74, poi seguono il Movimento 5 Stelle (51), Italia Viva di Renzi (15) e Leu (11).

Il voto degli emendamenti in commissione Bilancio alla Camera inizia lunedì, previa la scrematura delle inammissibilità. L’esame finale, secondo un accordo di massima, riguarderà un totale di 150 emendamenti segnalati dai partiti con l’arrivo in aula del provvedimento previsto per mercoledì. Il governo porrà la fiducia e in caso di approvazione degli emendamenti, il testo tornerà al Senato, dove è già stato approvato sempre con voto di fiducia.