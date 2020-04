Fonti di Palazzo Chigi: "Anticipazioni e indiscrezioni su Fase 2 alimentano caos e confusione"

Di redazione Blogo.it venerdì 17 aprile 2020

Il governo è all'opera con il comitato scientifico e la task force di esperti.

Il governo sta lavorando alacremente con il comitato scientifico e la task force di esperti per mettere insieme una serie di regole per la cosiddetta Fase 2, che dovrebbe essere quella della riapertura, una riapertura, però, che dovrà essere strettamente controllata e in cui tutti i cittadini saranno chiamati alla responsabilità per evitare nuove devastanti ondate di coronavirus.

Secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa, fonti di Palazzo Chigi hanno stasera precisato:

"In questi giorni e nelle ultime ore circolano numerose ipotesi, con tanto di date, sulle possibili riaperture nel Paese. In alcuni casi si tratta di ipotesi che non hanno alcun tipo di fondamento, in altri di ipotesi che sono ancora allo studio e quindi non possono essere in alcun modo considerate definitive"

E hanno chiarito: