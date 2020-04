Di Maio: "Su Mes falso dibattito. Servono 1500 miliardi. L'UE si dimostri all'altezza"

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ancora una volta è intervenuto sulla questione MES, spesso toccata soprattutto dall'opposizione, e ha anche detto la sua su come l'Unione Europea debba aiutare gli Stati membri che sono in forte difficoltà a causa del coronavirus.

Di Maio, infatti, ha detto:

"Questo sul Mes è un falso dibattito. La questione non è il Mes, ma dove vuole guardare l'Europa, se da qui ai prossimi 2 mesi o ai prossimi 10 anni. Sure e la linea di credito Bei sono dei passi avanti, ma se contiamo in tutto i fondi arriviamo a circa 300 miliardi, ne servono invece 1.500"