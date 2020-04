Coronavirus, in Germania è già iniziata la Fase 2

Di redazione Blogo.it lunedì 20 aprile 2020

Da oggi è consentita l'apertura di alcuni tipi di negozi e il ritorno a scuola di alcuni studenti.

La situazione in Germania è in netto miglioramento: dagli ultimi dati diffusi dall'Istituto Robert Koch che monitora le malattie infettive nella nazione emergono "solo" 1.775 nuovi casi di positività al coronavirus e questo è il dato più basso degli ultimi cinque giorni. In totale ci sono 141.672 persone positive e nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 111. I morti a causa del Covid-19 in Germania sono 4.404 in tutto, un dato molto al di sotto di quello italiano.

La nazione guidata da Angela Merkel, dunque, può permettersi di ripartire e lo fa da oggi, anche se ci sono delle differenze tra un land e un altro. Per esempio potranno aprire, con misure e tempistiche diverse da land a land, i negozi che abbiano una superficie quadrata inferire agli 800 metri quadri. Indipendentemente dalle loro dimensioni possono riaprire categorie come le concessionarie di auto, i negozi che vendono biciclette e le librerie. Alcuni stanno stanno consentendo anche la riapertura degli zoo.

Per quanto riguarda le scuole, potranno tornare in classe alcuni studenti, ossia quelli che si preparano a sostenere gli esami in Sassonia, nel Brandeburgo e a Berlino, ma nel corso della settimana altri land riapriranno le scuole e altri ancora lo faranno a inizio maggio.