Meloni: "Conte sta lisciando il pelo a Berlusconi, ma Silvio non cadrà nella sua trappola"

La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni ha rilasciato un'intervista al quotidiano La Stampa nella quale sostiene che il Premier Giuseppe Conte stia in qualche modo "corteggiando" Silvio Berlusconi. Quando le è stato chiesto cosa ne pensasse del fatto che il Presidente del Consiglio abbia detto che Forza Italia stia facendo una opposizione più costruttiva rispetto a Lega e FdI, Meloni ha risposto:

"Ho la netta impressione che il Premier stia lisciando il pelo a Berlusconi. Non credo che FI sia interessata, ma ho percepito in quelle parole il tentativo di allontanare da noi un alleato. Forse Conte sta cercando un piano B e con tutti i salti della quaglia che ha fatto non mi stupirebbe"

Giorgia Meloni fa poi una riflessione sulla situazione del governo Conte 2:

"Io parto da una constatazione: i 5 Stelle sono spaccati su molte cose, il ritorno in campo di Di Battista ha acuito le loro divisioni, mi riferisco alle nomine ad esempio, ma soprattutto al Mes. Ecco, alla fine i 5S dovranno subire la posizione del PD che al Mes vuole ricorrere. Lo stesso Conte tra le righe fa capire che a quel meccanismo farà ricorso. Se questo accadrà, i 5 Stelle si spaccheranno e per il governo si aprirà un bel problemino in Parlamento. È chiaro che pensano di avere bisogno dei voti di Berlusconi. Non è un caso che non vogliano un voto in Parlamento per mandare Conte al Consiglio europeo di mercoledì con il vincolo di non dire sì al Mes: se si votasse si frantumerebbero"