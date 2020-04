Emilia Romagna, Bonaccini: "Siamo pronti a partire anche il 27 aprile. Piena fiducia a Conte. Mascherine siano obbligatorie"

Il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini ha parlato a Rainews 24 oggi e ha detto che la sua regione è pronta a ripartire già dal 27 aprile, ossia la prossima settimana, e di averlo riferito al Governo, poi ha citato, in particolare, le imprese manifatturiere legate all'export, come l'automotive, e i cantieri per le opere pubbliche, che potrebbero essere i primi a ripartire.

Bonaccini ha anche una sua idea su come fare per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro:

Poi, sul governo, ha aggiunto:

"Verso Conte ho piena fiducia, ma dico al Presidente di fare in fretta, come è stato fatto in altri Paesi. Si prendano delle decisioni, perché non vogliamo che riapra tutto. Bar e ristoranti non potranno ripartire domani, devono stare chiusi ancora un po'. Abbiamo a cuore la salute dei cittadini, ma anche sentiamo il rischio di uno scontro sociale. E non capisco perché se in alcuni Paesi europei si è ripartiti, o non si è mai chiuso, non lo si possa fare in sicurezza in Italia, andando a verificare chi deve fare i controlli. Io penso ad esempio che in ogni fabbrica, per legge, ci sarà qualcuno che avrà la responsabilità di rispondere al tema del distanziamento sociale"