Crollo storico del prezzo del petrolio, gira in negativo per la prima volta

Di Redazione Blogo.it lunedì 20 aprile 2020

Gli squilibri provocati dalla pandemia hanno causato gravi problemi di stoccaggio, con i siti ormai saturi

Il prezzo del petrolio WTI (West Texas Intermediate) scende sotto zero e gira in negativo per la prima volta: al NYMEX il prezzo di un barile fa registrare -3,7 dollari, per una perdita che in percentuale è di oltre il 120% rispetto alla chiusura di venerdì. In pesante calo è anche il prezzo del Brent, il petrolio di riferimento del Mare del Nord, che in prima serata perde il 7% a 26,23 dollari al barile.

Dietro questo crollo del prezzo dell’oro nero, la pesantissima crisi dei consumi causa coranavirus e il relativo eccesso di offerta. Gli squilibri di mercato provocati dalla pandemia hanno causato gravi problemi tecnici di stoccaggio, con i siti che ormai sono saturi.

Un andamento, quello del prezzo del greggio, che mette a nudo l’accordo tra paesi produttori per ridurre dal 10 aprile la produzione: un taglio da 9,7 milioni di barili al giorno. Troppo poco però per bilanciare lo squilibrio, non coperto neanche per la metà.

Gli analisti comunque spiegano i valori del WTI di oggi con il fatto che gli investitori sono recalcitranti a comprare i futures in prima consegna, quelli in scadenza a maggio, perché spaventati dai suddetti problemi tecnici.

Gli stessi esperti fanno osservare però che già i futures sul WTI in scadenza a giugno, considerati più affidabili nell’indicare il valore attribuito dal mercato al greggio, calano sì pesantemente, ma non sono su livelli fuori scala.