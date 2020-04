25 aprile, l'Anpi contro il governo: "Divieto celebrazioni inaccettabile, noi ci saremo"

Di Redazione Blogo.it mercoledì 22 aprile 2020

L’ANPI non accetta "che con la scusa del contenimento del contagio, si cancelli la memoria democratica del Paese"

L'Associazione nazionale partigiani si scaglia contro la circolare del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro che esclude l'Anpi dalle celebrazioni del 25 aprile a causa dell’emergenza coronanavirus, per "evitare assembramenti". La presidenza e la segreteria dell'Associazione nazionale partigiani non ci stanno: "Chiediamo al Governo di cambiare questa norma. In ogni caso l'Anpi parteciperà alle celebrazioni" avvertono.

In una nota "La presidenza e la segreteria Anpi nazionali esprimono incredulità e rammarico di fronte a un atto indifferenza e scortesia del governo Conte, che mai si sarebbero aspettati. Si tratta di questo: nella giornata del 25 aprile p.v., al mattino, in moltissime città e paesi italiani sono previste celebrazioni con la deposizione di un fiore o di una corona al monumento o altro luogo significativo della Resistenza locale. Ebbene, quest'anno sarà impedito al rappresentante dell'Anpi o di altra organizzazione partigiana o resistenziale, di deporre quel fiore. Potranno farlo soltanto i signori Prefetto e Questore e, ma non è ancora chiaro, il Sindaco. Tutto ciò è semplicemente inaccettabile" è la denuncia dell’Anpi.

L’Associazione non accetta "che, con la scusa del contenimento del contagio, si operi per cancellare la memoria democratica del nostro Paese. Per far dimenticare o ignorare alle giovani generazioni che la memoria non è solo un ricordo, che pure va conosciuto e onorato, ma è uno strumento per migliorare il nostro oggi e il futuro!".

L’Anpi, che precisa di parlare a nome di tanti partigiani e partigiane, rifiuterà "sempre ogni tentativo di negare il valore della Resistenza e non accetteremo mai di essere esclusi dalle celebrazioni del 25 aprile. Chiediamo al governo di cambiare una norma irrilevante sul piano della sicurezza, inutilmente divisiva, ingiusta e offensiva verso i partigiani, verso il nostro popolo, verso l’Italia. In ogni caso invitiamo i locali presidenti dell'Anpi o loro rappresentanti, nella misura di una sola persona, a partecipare alle celebrazioni del 25 aprile" conclude la nota.