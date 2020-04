Salvini: "Riaprire tutto, il 25 aprile gli italiani siano liberi"

Di redazione Blogo.it mercoledì 22 aprile 2020

Matteo Salvini ha parlato in conferenza stampa in diretta Facebook: il leader della Lega ha parlato del programma del centrodestra per far ripartire l'Italia

Matteo Salvini ha parlato stamane in conferenza stampa per esporre il lavoro svolto in questi giorni dai partiti di centrodestra in vista della ricostruzione dell’Italia post-pandemia. Quello del leader del Carroccio è un invito al governo Conte a riaprire il più presto possibile, per consentire agli italiani di tornare al lavoro e riavviare il motore del Paese. "Come Lega e centrodestra - esordisce Salvini scusandosi prima per alcuni inconvenienti tecnici che hanno fatto ritardare la diretta Facebook - stiamo lavorando a grande piano di ricostruzione nazionale: se il governo annuncia il dialogo e poi lo boccia noi il piano lo facciamo con tutte le associazioni delle imprese, dall'agricoltura al turismo, alle imprese produttive, guardando quello che accade negli altri paesi europei".

Salvini: "Libertà messa in discussione in nome del virus"

Finito nel mirino dei social network per i suoi continui cambi di posizione in merito all’emergenza coronavirus, stavolta il leader della Lega torna a chiedere la riapertura di tutto. È inevitabile, dunque, che questa uscita darà vita a nuovi meme e video che raccolgono le dichiarazioni di Salvini: dall’inizio della pandemia, infatti, l’ex ministro dell’Interno ha prima chiesto la chiusura di tutto, poi la riapertura, poi ancora la chiusura dei confini e infine si è riconvertito alla riapertura anche a costo di convivere con il virus. E a proposito di date, il senatore chiede che gli italiani siano liberati dal lockdown già il 25 aprile: "Occorre riaprire: ogni giorno che passa è un giorno perso nel nome della ricostruzione. Il 25 aprile si parla di libertà - insiste - un valore fondamentale che ci hanno lasciato i nostri nonni. Non vorrei che questa libertà dovesse essere messa in discussione da qualcuno in nome del virus. Io mi auguro - conclude - che il 25 aprile coincida con una giornata di libertà vera".