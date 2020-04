Fase 2: dal 4 maggio forse sì a spostamenti nella regione. Negozi aperti non prima dell'11 maggio

Di redazione Blogo.it mercoledì 22 aprile 2020

I bar e i ristoranti probabilmente dovranno aspettare la fine del mese di maggio.

Il Premier Giuseppe Conte nel corso della cabina di regia con Regioni ed enti locali per ragionare su come dovrà essere la Fase 2 della lotta al coronavirus ha lasciato intendere di non voler continuare a tenere i cittadini chiusi in casa dal 4 maggio e di poter consentire loro almeno gli spostamenti all'interno della propria regione, anche se, ovviamente, ha specificato che non si tratta di un "liberi tutti", che bisognerà continuare a rispettare le regole sul distanziamento sociale e a indossare le mascherine.

Fonti di Palazzo Chigi hanno lasciato trapelare che la fase 2 "prevede una ripartenza sempre all'insegna della massima cautela, nella consapevolezza che si dovrà sempre tenere sotto controllo la curva epidemiologica e non farsi trovare impreparati in caso di una possibile risalita. Il piano prevede un allentamento delle misure restrittive, ma non uno stravolgimento".

In pratica dal 4 maggio si allenterebbe un po' la presa sugli spostamenti dei cittadini, anche se dovrebbe restare l'obbligo di compilare l'autodichiarazione. I negozi non potranno riaprire subito, come data viene fatta quella dell'11 maggio, mentre bar e ristoranti probabilmente dalla settimana successiva ancora, dal 18 maggio in poi, ma rispettando determinati requisiti. Tuttavia le attività di ristorazione potranno continuare con le consegne a domicilio e forse potranno anche vendere cibo da asporto.