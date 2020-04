COVID-19, Berna: "Il vaccino potrebbe essere pronto ad ottobre"

Nuove speranze sulla messa a punto di un vaccino per il COVID-19 arrivano dalla Svizzera, ma Swissmedic precisa che la sicurezza viene prima di tutto.

Un team di ricercatori dell'Università di Berna riaccende le speranze di un vaccino per il coronavirus COVID-19 in largo anticipo rispetto alle ultime stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che nella migliore delle ipotesi parlava di un primo vaccino in arrivo nei primi mesi del 2021.

Martin Bachmann, professore di immunologia dell'Università di Berna, ha aggiornato l'associazione della stampa delle Nazioni Unite sui progressi che sarebbero stati fatti dal suo team di ricercatori con un approccio unico in grado di accelerare i tempi della produzione. SwissInfo.ch scrive:

Nello sviluppare il vaccino, il team svizzero segue un approccio diverso rispetto ad altri laboratori, utilizzando particelle simili al virus, che non sono contagiose, a differenza del virus stesso, e permettono una buona risposta immunitaria. [...] l'accelerazione dei tempi può essere almeno in parte spiegata dal procedimento, che potenzialmente facilita la produzione. L'equivalente di 200 litri di fermento batterico, che serve per le iniezioni, potrebbe servire per 10-20 milioni di dosi.

Il prototipo, messo a punto già lo scorso febbraio dopo l'identificazione del nuovo virus in Cina, sarebbe già stato testato con successo sui topi. Ora, però, serve l'approvazione di Swissmedic, l'autorità responsabile per l'approvazione e la supervisione delle terapie mediche in Svizzera, che avrebbe già offerta la propria consulenza scientifica al progetto e starebbe seguendo da vicino gli ultimi sviluppi.

Se è vero che il fatto tempo è importante, è altrettanto vero che la sicurezza viene prima di tutto. Lo ha precisato Lukas Jaggi, portavoce di Swissmedic: