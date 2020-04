Salvini: "È il momento di ripensare l'appartenenza all'UE"

Di redazione Blogo.it giovedì 23 aprile 2020

Il leader della Lega Matteo Salvini torna a ribadire la necessità di riaprire l'Italia. E continua a sostenere che sia necessario ripensare la permanenza in UE.

Il leader della Lega Matteo Salvini, sempre molto attento ad intercettare i sentimenti negativi dei cittadini e a cavalcarli senza guardare in faccia nessuno con l'obiettivo di ottenere consensi, nel giorno del Consiglio Europeo torna ad ipotizzare un addio dell'Italia all'Unione Europea, un tema sempre sostenuto dalla Lega anche se per il periodo in cui Salvini è stato Ministro dell'Interno si è sempre sostenuto l'esatto contrario.

Intervenuto a Radio CRC, Salvini ha spiegato che questo è il momento di "ripensare regole e appartenenza alla UE":

L'Italia è un contribuente netto dell'Europa, ha versato 140 miliardi per iscriversi a questo club.

Poi, come da tradizione, è tornato ad attaccare il governo sulla nuova posizione della Lega: riaprire l'Italia il prima possibile, come va sostenendo ormai da qualche giorno dopo aver fatto pressioni enormi per la chiusura e, prima ancora, per tenere tutto aperto arrivando addirittura ad invitare i turisti a venire in Italia.