Beppe Sala: "Sui contagi a Milano chiesta maggiore chiarezza a Fontana"

Il sindaco di Milano Beppe Sala oggi ha pubblicato, come ormai d'abitudine, un videomessaggio attraverso i suoi canali social. Nell'appuntamento odierno si è soffermato in particolare sul problema del numero di persone contagiate nel capoluogo lombardo, poiché i dati ufficiali della Regione Lombardia sembrano discorsi di molto dalle stime degli scienziati. Sala ha detto:

Tuttavia il sindaco ha dato anche qualche buona notizia:

"Ci sono buone notizie: oggettivamente gli ospedali oggi sono meno in tensione rispetto a qualche settimana fa, ed è aumentata anche la nostra capacità in termini di terapia intensiva negli ospedali. Un'altra buona notizia è che i nostri santi medici di base, nelle enormi difficoltà in cui lavorano, hanno messo a punto una modalità per aiutare tutti noi, stando a casa"