25 aprile, Viminale dà il via libera alle celebrazioni in forma ristretta. Salvini: "Corteo non è priorità"

Di redazione Blogo.it giovedì 23 aprile 2020

Ammesse solo alcune forme di celebrazione.

Il Gabinetto del ministro dell’Interno ha diffuso una circolare con la quale ha comunicato ai prefetti che, in occasione della Festa della Liberazione che ricorre sabato 25 aprile, saranno ammesse forme di celebrazione come la deposizione di corone davanti alle lapidi o ai monumenti ai Caduti che prevedano la presenza dell'autorità deponente e la partecipazione di associazioni partigiane e combattentistiche. La circolare è stata condivisa con l'ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ricordiamo che nei giorni scorsi l'Anpi, l'Associazione nazionale dei partigiani, si era lamentata per l'impossibilità di celebrare a dovere il 25 aprile a causa delle restrizioni imposte per il contenimento del contagio del coronavirus, quindi l'apertura di oggi del Viminale rappresenta in qualche modo un raccoglimento delle lamentele dell'Anpi. Il ministero ha tenuto comunque a precisare che dovranno sempre essere garantiti il distanziamento interpersonale e forme di intese con le associazioni al fine di individuare un'unica rappresentanza, questo, ovviamente, per evitare assembramenti e ridurre il numero di persone che parteciperà alle celebrazioni. Inoltre nella circolare viene sottolineata l'esigenza di non coinvolgere altre autorità, civli o militari.

Oggi, in collegamento con 7 Gold, è stato l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini a commentare le richieste dell'Anpi e ha detto: "Io rispetto chi diede la vita in passato per la liberà del nostro Paese, ma in questo momento ritengo prioritario, più che andare a cantare 'Bella Ciao' in piazza e chiudere le porte delle carceri ai mafiosi e ai camorristi, aiutare con soldi veri e immediati i cittadini che ne hanno bisogno", poi ha aggiunto: "Stamattina un parroco mi ha detto 'ma come, a me impediscono di fare funerali e quant'altro e altri invece possono celebre, festeggiare, ricordare?".