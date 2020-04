Trump: "Il disinfettante distrugge il coronavirus, perché non iniettarlo?"

Durante il consueto briefing quotidiano, il presidente USA Donald Trump ha fornito alcuni consigli per affrontare il coronavirus

In USA il bilancio delle vittime da coronavirus raggiunge quota 50.000 morti secondo l’ultimo bollettino, mentre il presidente Donald Trump avrebbe individuato una possibile strategia per contrastare i contagi. “Vedo che il disinfettante lo distrugge in un minuto - spiega l’inquilino della Casa Bianca durante il briefing quotidiano - Un minuto. Non c'è un modo di fare qualcosa di simile, iniettandolo? Sarebbe interessante verificarlo”.

Facendo riferimento ad uno studio secondo il quale il COVID-19 sparisce al cospetto della luce del sole e alle alte temperature estive, Trump invita poi gli americani a prendere il sole: “Non sono un dottore – aggiunge il presidente USA - sono qui per illustrare delle idee”.

