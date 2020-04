Cdm approva Def, ok a scostamento di bilancio per 55 miliardi

Di re.mar. venerdì 24 aprile 2020

Def in porto: il Consiglio dei ministri ha licenziato oggi il Documento di economia e finanza 2020, cosa c’è scritto

Il Consiglio dei ministri di oggi ha approvato il Documento di economia e finanza 2020. Il governo ha dato così via libera a uno scostamento di bilancio per 55 miliardi di euro per far fronte, in parte, all’emergenza legata all’epidemia di coronavirus.

Nella bozza del Def si parlava, per il periodo 2020-2021, di un obiettivo di 3 miliardi da raggiungere tramite "privatizzazioni e altri proventi finanziari" in grado di contenere il maggior debito.

"Se non si fosse materializzato il cigno nero della crisi epidemica, l’economia italiana avrebbe potuto registrare un ritmo di crescita in graduale miglioramento nell’anno in corso. Tale ripresa avrebbe condotto ad una modesta espansione nel primo trimestre dell’anno, rendendo raggiungibile la previsione di crescita annua dello 0,6% formulata nella Nadef di settembre 2019" si legge nella stessa bozza discussa dal Consiglio dei ministri, secondo quanto riporta Adnkronos.

Il governo sta lavorando anche a un nuovo decreto contenente deroghe su appalti e edilizia e su come evitare danni strutturali alle imprese, tutelando il lavoro.

Le tabelle allegate al Def stimano che i redditi da lavoro dipendente nel 2020 dovrebbero registrare una riduzione del 5,7% e la spesa della famiglie crollare del 7,2%, con un rimbalzo del 4% nel 2021.

Secondo Palazzo Chigi comunque "le misure adottate dal Governo per contenere la diffusione del virus e proteggere le imprese e l’occupazione potrebbero favorire una ripresa abbastanza rapida dell’attività economica non appena la crisi sanitaria sarà rientrata. In ragione di ciò ci si attende un parziale recupero del pil già a partire dal terzo trimestre, che si prolungherà fino alla fine dell’anno".

È prevista anche l’emanazione di "un ulteriore pacchetto di misure urgenti, di natura ordinamentale" per "una drastica semplificazione delle procedure amministrative in alcuni settori cruciali per il rilancio degli investimenti pubblici e privati" tra cui appalti e commercio.