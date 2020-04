Il Veneto anticipa le riaperture. Zaia: "Non è il libera tutti"

Di redazione Blogo.it venerdì 24 aprile 2020

Il Veneto di Luca Zaia anticipa di qualche giorno la riapertura graduale della Regione. Ecco cosa prevede l'ordinanza in vigore dal 24 aprile 2020.

Il Veneto di Luca Zaia anticipa le riaperture e con un'ordinanza valida da subito elimina, per dirla con le parole del governatore, "tutte le restrizioni rimaste, aprendo tutto l'apribile, anche esponendoci a qualche ricorso".

Zaia dice che la decisione è motivata da "un trend positivo che dura ormai da 2 settimane":

Il 13 aprile avevamo 1.672 ricoverati e 254 in terapia intensiva, dopo 11 giorni sono 400 i ricoverati in meno e i malati in terapia intensiva sono la metà. La nostra ordinanza non ha alcuna finalità di contrapposizione con quelle che saranno le misure nazionali. È l'interpretazione e il riordino, in molti casi l'allineamento, con altre realtà regionali e con lo stesso DPCM vigente.

Zaia sancisce il via libera alla vendita del cibo per asporto nei take away, pasticcerie e gelaterie, mantenendo il divieto di consumo all'interno del locale. Clienti e commercianti dovranno indossare mascherina e guanti e rispettare il distanziamento sociale di un metro. Anche le librerie, le cartolerie e i negozi di abbigliamento per bambini potranno rimanere aperti senza alcun limite settimanale.

Abbiamo raschiato il barile togliendo tutto ciò che si poteva per quanto è consentito dalla legge. Ma sia chiaro, non è il libera tutti.

L'ordinanza è in vigore dalle 15 di oggi, come confermato da Zaia in conferenza stampa: