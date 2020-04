Coronavirus, il sito di Palazzo Chigi chiarisce: "Chi abita al mare può andarci e fare il bagno"

Di Redazione Blogo.it sabato 25 aprile 2020

Si al bagno al mare o nel lago, il divieto permane ad oggi per parchi e aree verdi come per gli stabilimenti balneari

Chi abita al mare può andarci, chi vive in montagna può fare il bagno anche in laghi o fiumi. Con l’estate ormai alle porte, e l’epidemia di coronavirus non ancora debellata, il chiarimento arriva dai canali ufficiali del governo.

Sul sito di Palazzo Chigi nella sezione "Decreto #IoRestoaCasa, domande frequenti sulle misure adottate dal Governo", a domanda ad hoc di un cittadino - "Abito in un luogo di montagna/collina oppure in un luogo di mare/lago/fiume, mi è consentito fare una passeggiata in montagna/collina o in riva al mare/lago/fiume" - il sito del governo risponde:

"Sì. È sempre possibile svolgere l’attività motoria in prossimità della propria abitazione principale, o comunque di quella in cui si dimora dal 22 marzo 2020, con la conseguenza che è ammesso, per coloro che abitano in luoghi montani, collinari, lacustri, fluviali o marini - e sempre che non si tratti di soggetto per il quale è fatto divieto assoluto di mobilità in quanto sottoposto alla misura della quarantena o risulti positivo al virus - effettuare tale attività in detti luoghi (ivi compreso fare il bagno al mare/fiume/lago) purché individualmente e comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona"

Questo perché, come prosegue la risposta: