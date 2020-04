Coronavirus, 2,9 milioni di contagi nel mondo | Spagna: dopo 44 giorni bambini in libera uscita

Di Redazione Blogo.it domenica 26 aprile 2020

Coronavirus, bollettino 26 aprile 2020 della Johns Hopkins University. In Spagna prime uscite di un’ora per minori di 14 anni

Sono quasi 3 milioni i casi di coronavirus nel mondo secondo il bollettino aggiornato ad oggi 26 aprile 2020 da parte della Johns Hopkins University. 2.900.422 per l’esattezza i contagi accertati di Covid-19, a fronte di 203.055 decessi di positivi e 822.760 guariti.

E mentre i paesi Ue tra cui l’Italia si avviano alla fase 2, in Spagna già da oggi è in vigore la revoca parziale delle misure di lockdown per i minori di 14 anni che dopo 44 giorni per la prima volta potranno uscire, non lontano da casa, ma lontanissimi da parchi pubblici e altri luoghi di assembramento.

L’uscita è permessa per un'ora al giorno, tra le 9 e le 19, entro il raggio di un chilometro dalla propria abitazione, sempre accompagnati da un adulto. Da metà mese prossimo è previsto un ulteriore allentamento.

Nel paese iberico, tra i più colpiti in Europa dalla pandemia insieme all’Italia, i decessi di pazienti positivi al Covid-19 sono in calo, meno di 300 nell’ultimo giorno (288). 23.190 i morti totali, per 207.634 casi complessivi. In aumento il numero dei dimessi, +3.024 in 24 ore, per un totale di 98.732 guariti.