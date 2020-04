Fase 2, chi sono i congiunti? Palazzo Chigi: "Sono gli affetti più stabili"

Di redazione Blogo.it lunedì 27 aprile 2020

I fidanzati sono considerati "congiunti".

Subito dopo la conferenza stampa nella quale il Premier Giuseppe Conte ha annunciato il nuovo DPCM che, di fatto, regola il comportamento che i cittadini dovranno avere nella Fase 2, su Google c'è stata un'impennata delle ricerche su "chi sono i congiunti". Come abbiamo visto, infatti, il decreto prevede che:

"sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza"

E si parla di congiunti anche in relazione ai funerali:

"Sono sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro"

Chi può dunque essere considerato un "congiunto"? Secondo il vocabolario Treccani i congiunti sono, semplicemente, i parenti. Questa interpretazione ha fatto però alzare un polverone, perché in molti hanno fatto notare come spesso un amico sia da considerare molto più importante di un cugino, per esempio, per non parlare dei fidanzati, con cui non si hanno legami per legge, ma certamente dal punto di vista affettivo sono di fondamentale importanza.

Allora oggi Palazzo Chigi è intervenuto spiegando che i congiunti sono "parenti e affini, coniuge, conviventi, fidanzati stabili, affetti stabili".

In ogni caso, nei prossimi giorni, prima che la Fase 2 parta ufficialmente, ci saranno delle FAQ, ossia le frequenti asked question, con relative risposte approntate direttamente da Palazzo Chigi e che si potranno consultare sul sito web del governo per avere tutte le risposte.