De Magistris contro De Luca: "È un manicomio, non sa nemmeno come lievita la pizza"

Di redazione Blogo.it lunedì 27 aprile 2020

Il sindaco di Napoli contro le ordinanze del governatore.

A Napoli hanno riaperto le pizzerie, anche se soltanto per le consegne a domicilio. Il sindaco Luigi De Magistris ha detto che le mangerà anche lui, anche perché "non si può stare senza", ma, parlando a Mattino 5, ha anche precisato che "ci vorrà del tempo per rodare le pizze. Nella nostra città nemmeno ai tempi di guerra per due mesi erano stati chiusi i forni".

De Magistris ha anche criticato le ordinanze del Presidente della Regione Vincenzo De Luca:

"Poi ci stanno le ordinanze di De Luca che non sa nemmeno come si fa il lievito perché dice che le pizzerie devono stare aperte solo poche ore e non sa nemmeno che per fare la pizza c'è un tempo di lievitazione necessaria"

E ha chiosato: