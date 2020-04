Ponte, Conte a Genova: "Modello per l’Italia che si rialza"

Di Redazione Blogo.it martedì 28 aprile 2020

Conte a Genova alla cerimonia per la ricostruzione del Ponte Polcevera: "Ferita non si rimarginerà"

Il premier Giuseppe Conte è a Genova per la cerimonia per la ricostruzione del Ponte Morandi. Il presidente del Consiglio parla della "ferita" rappresentata dal crollo del ponte sul Polcevera che "non potrà essere completamente rimarginata perché ci sono 43 vittime e noi non dimentichiamo".

Conte sottolinea che "i giudizi di responsabilità che sono nati da quella tragedia non si sono ancora completati e devono completarsi". Genova, aggiunge il premier, è "un modello per l'Italia che si rialza".

(in aggiornamento)