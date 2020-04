Giorgia Meloni: "La Fase 2 non esiste, è uguale alla Fase 1"

Questa mattina Giorgia Meloni è intervenuta nel corso di "Mattino Cinque" su Canale 5 e ha parlato della Fase 2 così come prevista dal DPCM del Presidente Giuseppe Conte. La leader di Fratelli d'Italia ha detto:

"La fase 2 mi pare non esista, francamente. È uguale alla fase 1. Io non sono d'accordo con il principio della riapertura per settori. Perché un bar non può mettere la gente in fila come fa il supermercato? Perché la palestra non può aprire? Perché il parrucchiere che garantisce il rapporto uno a uno non può riaprire"