Gualtieri: "Indennità per gli autonomi rinnovate e incrementate. Indennizzo per colf e badanti"

Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, in audizione sul Def, ha anticipato quali saranno le misure previste dal Dl Aprile, che conterrà nuovi aiuti per lavoratori e famiglie. Prima di tutto, il titolare del Mef ha parlato dei lavoratori autonomi, che già a marzo hanno avuto un bonus da 600 euro:

Poi ha aggiunto:

"Stiamo inoltre ragionando su un nuovo strumento temporaneo in favore dei nuclei familiari che non hanno reddito, pensioni o sussidi pubblici e oggi si trovano in difficoltà economiche. Verrà prorogata per due mesi la Naspi a favore di coloro che hanno il sussidio di disoccupazione in scadenza. Infine, sarà previsto un indennizzo a favore di colf e badanti che, a causa dell'emergenza, non hanno potuto lavorare in questo periodo. Sarà previsto innanzitutto il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali e degli strumenti di supporto al reddito già in vigore. Come detto più volte, nessuno deve perdere il lavoro a causa dell'epidemia. Il sostegno che stiamo fornendo ai lavoratori è perciò fondamentale e sarà erogato finché ce ne sarà bisogno"